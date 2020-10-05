Берлин, , 21:07 — REGNUM Первая встреча министров иностранных дел Израиля и ОАЭ Габи Ашкенази и Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна состоится в Берлине 6 октября, сообщили 5 октября в МИД Германии.

Встреча пройдёт на площадке МИД Германии: глава германского ведомства примет своих коллег.

«В Берлине встреча состоится по желанию обеих сторон», — сообщили в германском внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процесс полной нормализации отношений Израиля и ОАЭ начался с подписания в середине сентября этими странами при посредничестве США соответствующего договора.

Кроме того, договорённость поддержал Бахрейн, став четвёртой арабской страной, наладившей отношения с Израилем.

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