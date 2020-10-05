Ереван, , 21:05 — REGNUM Более 500 женщин-добровольцев записались в вооруженные силы Нагорного Карабаха, сообщает 5 октября ТАСС со ссылкой на представителя Международной полицейской ассоциации, подполковника Марину Арумян.

По её словам, с начала боёв поступило около 700 заявлений от женщин, желающих вступить в армию НКР, но часть из них получили отказ из-за возраста или неподходящей квалификации.

«Записалось около 500 женщин, всего подавали заявки около 700», — сказала Арумян.

Она уточнила, что речь не идет об отправке женщин на передовую, они будут работать в тылу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября войска Азербайджана пытаются наступать в Карабахе. Обе стороны используют тяжёлое вооружение. Артобстрелам уже подверглись несколько городов, включая столицу Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт.

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