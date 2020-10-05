Иерусалим, 5 октября 2020, 20:51 — REGNUM Сирены воздушной тревоги сработали близ сектора Газа (Палестина), сообщили 5 октября в Армии обороны Израиля.

Уточняется, что воздушная тревога сработала в кибуце Керем-Шалом на границе с Газой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения с израильскими силовиками на Западном берегу Иордана 3 октября пострадали полтора десятка жителей Палестины.

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