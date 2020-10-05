История вопроса

Протесты в Палестине, связанные с признанием президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля, начались 6 декабря в секторе Газа. Столкновения палестинцев с военными Израиля привели к гибели двоих человек. Далее в результате двух дней столкновений в Палестине пострадали не менее 245 человек, причем 11 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями. В настоящий момент беспорядки происходят уже во всех частях Палестинской автономии — в секторе Газа, который контролирует «радикальное» движение ХАМАС, а также на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, которые находятся под властью «умеренного» движения ФАТХ.







