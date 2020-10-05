Баку, , 20:48 — REGNUM Армия Азербайджана установила свой контроль над тремя населенными пунктами и несколькими высотами в Карабахе, сообщил 5 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

По словам Алиева, взятые высоты имеют стратегическое значение.

«Сегодня Азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы и Мезре Джабраильского района, а также ряд стратегических высот в различных направлениях», — написал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября власти Нагорно-Карабахской Республики заявили, что войска Арцаха предпримут «временное тактическое отступление».

Напомним, интенсивные бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября.

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