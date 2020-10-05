Ставрополь, , 20:44 — REGNUM Опыт и знания Сергея Меликова, назначенного временно исполняющим обязанности главы Дагестана, поспособствуют развитию республики. Об этом на своей странице в Instagram 5 октября написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советником. Врио руководителя республики назначен генерал-полковник Сергей Меликов, который с сентября 2019 года был членом Совета Федерации от Ставропольского края.

«От души поздравляю Вас, уважаемый Сергей Алимович! Убежден, что Ваш опыт и знание региона помогут добиться важных результатов для всех жителей Дагестана», — написал Владимиров.

Губернатор также поблагодарил Меликова за поддержку и продвижение интересов Ставрополья в качестве представителя края в Совете Федерации.

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