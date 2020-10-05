Минск, , 20:42 — REGNUM «Необходимо в конце концов унифицировать белорусское образование с российским — именно это исключит массовое взращивание националистов, расширит возможности и перспективы белорусских выпускников», — заявила в комментарии Sputnik зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова.

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По её мнению, белорусские школы должны быть вне политики, и с этой целью следует отказать от практики размещения в них избирательных участков, а также вовлечения учителей в работу избиркомов. В целом, по мнению Мирсалимовой, необходимо коренным образом пересмотреть вопросы образования в Белоруссии.

«Самое главное: учителя должны быть защищены со всех сторон. Необходимо поднять моральный и материальный статус учителя. И тут, кстати, напрашивается прямая аналогия со сталинскими временами, когда заслуги учителя приравнивались к заслугам в военной сфере. Ведь вспомните: за 20-летний и четверть вековой педагогический стаж работы учителя получали правительственные награды, ордена, — сказал Мирсалимова. — Именно поэтому, как мы помним из истории, американский президент заявил, что Советский Союз выиграл космическую гонку за школьной партой, по сути признавая превосходство советской системы образования».

Среди прочих мер зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости предложила отказаться от централизованного тестирования (вместо ЕГЭ в Белоруссии проводится ЦТ, — прим.), отметив: «Недопустимо из школьников создавать выдрессированных потребителей».

Также важно освободить учителей от «писанины и бесконечных отчетов», сняв с учителей лишнюю бумажную работу. Методист, по мнению Мирсалимовой, должен помогать учителю, а не быть ещё одним контролёром, создавая заботы и сковывая творческие силы учителя.

«Учитель должен в первую очередь учить и воспитывать. Причём больше воспитывать», — подчеркнула Мирсалимова.

По данным Белстата, на начало 2019/2020 учебного года в республике функционировало 3020 учреждений общего среднего образования, из них 230 — гимназии и лицеи. В них обучалось 1,032 млн учащихся. Лишь 4,3% белорусских учителей составляют молодые специалисты. Учителя белорусских школ — преимущественно женщины (86,5%), лишь 0,3% из них работают в негосударственных школах.