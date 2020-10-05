Рим, , 20:37 — REGNUM МВД Италии при необходимости готово привлечь подразделения армии к контролю за соблюдением антикоронавирусных ограничений, передает Corriere della Sera в понедельник, 5 октября.

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Предполагается, что военные могут быть привлечены к пресечению «скапливания» граждан и к тому, чтобы разъяснять «скапливающимся» недопустимость таких нарушений.

Правительство Италии намерено в срок до 7 октября утвердить новый пакет антикоронавирусных ограничений. Меры в основном останутся прежними, но обсуждается возможность введения обязательного масочного режима в общественных пространствах не только закрытого, но и открытого типа.

По данным на 5 октября, в Италии умерли 36 002 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 16 (днем ранее — на 18). Выздоровели 232 681 человек, за сутки этот показатель увеличился на 767 (днем ранее — на 697). Число подтвержденных носителей выросло на 2257 (днем ранее — на 2578). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 327 586.

В настоящее время заражены 58 903 человека — на 1474 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось почти в пять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.