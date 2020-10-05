Анкара, , 20:36 — REGNUM Бездействие Минской группы ОБСЕ довело ситуацию в Нагорном Карабахе до войны, сообщил 5 октября журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Турецкий лидер заявил, что Минская группа ОБСЕ «не занималась урегулированием проблемы» в Нагорном Карабахе. Так что война — результат «бездействия» Минской группы, считает Эрдоган.

Эрдоган «Мировое сообщество молча смотрело на оккупацию со стороны Армении».

Турецкий президент в очередной раз заявил, что поддерживает в конфликте Азербайджан, который, по его словам, делает успехи в отвоёвывании территорий, в их «освобождении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минская группа ОБСЕ создана для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Её сопредседателями являются Россия, Франция и США.

Также в группу входят Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция и Финляндия.

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