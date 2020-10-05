, 20:23 — REGNUM План Тегерана по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе будет представлен в ходе переговоров как с Арменией, так и с Азербайджаном, сообщает 5 октября Mehr.

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По словам представителя иранского МИД Саида Хатибзаде, Тегеран выступает за прекращения войны.

Тегеран, по его словам, «с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана». Иранские власти, отмечает Хатибзаде, признают «необходимость вывода войск из оккупированных городов».

Однако, по словам представителя МИД Ирана, «военный конфликт должен быть срочно прекращён», пора садиться за стол переговоров.

Хатибзаде «Иран подготовил подробный план в этом отношении, основанный на структуре, о которой я говорил, и он будет реализован в ходе консультаций с обеими сторонами и странами региона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября 2020 г. Баку рассчитывает вернуть эту территорию себе и обвиняет Ереван в оккупации. Азербайджанцев активно поддерживает Турция.