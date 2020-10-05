Бишкек, , 20:21 — REGNUM ГУВД города Бишкека возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков, которые устроили в центре столицы Киргизии участники митинга, выступавшие против признания итогов парламентских выборов, передает ИА REGNUM.

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В правоохранительных органах отмечают, что митингующие сторонники проигравших выборы партий повели себя агрессивно, устроили массовые беспорядки и предприняли попытку проникнуть на территорию Дома правительства.

Отметим, что статья «Массовые беспорядки» Уголовного кодекса Киргизии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет и шести месяцев до десяти лет — для организаторов, и на срок от пяти лет до семи лет и шести месяцев — для участников массовых беспорядков.