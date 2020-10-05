Бишкек, , 20:19 — REGNUM Киргизские силовики были вынуждены отступить к центральным кварталам вокруг Белого дома после того? как свежая группа митингующих зашла им в тыл. У правоохранительных органов не хватает сил для успешного разгона митингующих, поскольку их число продолжает расти, передает ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Киргизии после выборов в парламент — все новости»

Обстановка в киргизской столице остается напряженной. Слышны взрывы светошумовых гранат, выстрелы (вероятно резиновыми пулями), свист и крики митингующих.

Сотрудники СМИ сообщают об угрозах, которые они получают от участников митингов. Прессе мешают работать и некоторые сотрудники милиции.