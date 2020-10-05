Махачкала, , 20:32 — REGNUM Сергей Меликов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Дагестана, — человек с военным подходом к решению гражданских проблем. При этом он недостаточно хорошо разбирается в экономике, что осложнит его работу на посту руководителя региона, отметил 5 октября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советником. Врио руководителя республики стал Сергей Меликов, который около 30 лет работал в органах внутренних дел, а с июня 2016 года по сентябрь 2019 года был первым заместителем директора Росгвардии.

Занимал Меликов должности и на госслужбе: был полномочным представителем президента РФ на Северном Кавказе (с мая 2014 по июнь 2016 года) и членом Совета Федерации от Ставропольского края (с сентября 2019 года по настоящее время).

По словам Уразаева, Меликов подходит под основные критерии, выдвигаемые с начала 2000-х годов к руководителям субъектов Северного Кавказа: работал в силовых структурах, не связан с местными кланами, имеет опыт руководящей работы. К тому же, как отметил собеседник, на должности полпреда он много занимался Дагестаном.

«В то же время Меликов недостаточно разбирается в экономике, у него военный подход к решению сложных гражданских проблем и отсутствует своя команда. Ему нелегко придется в Дагестане, но будем надеяться, что он сумеет добиться успехов», — сказал экономист.

Вместе с тем, по мнению собеседника, компенсировать управленческие недостатки Меликова мог бы председатель правительства региона, который бы «подстраховывал» его в экономических вопросах. С февраля 2018 года эту должность занимает уроженец Татарии Артем Здунов, отставка которого также широко обсуждается в медиапространстве.

«Более качественно управляют регионами те, кто прошел карьерную лестницу и знает кухню власти изнутри и на практике. Компенсировать недостатки Меликова мог бы премьер-министр, которому он доверяет и подкрепляет его действия в случае сопротивления и конфликтных ситуаций в финансово-экономической сфере», — считает Уразаев.

Напомним, Владимир Васильев возглавлял Дагестана четыре года. Он был назначен врио руководителя региона в октябре 2017 года, а в сентябре 2018 года парламентом республики был избран на должность главы субъекта.

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