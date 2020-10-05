Минск, , 19:53 — REGNUM Риски ухудшения перспектив экономического роста Белоруссии констатирует международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в своём новом обзоре кредитных рейтингов. По мнению экспертов агентства, «последствия спорных выборов усугубляют негативный эффект пандемии COVID-19».

Эксперты отметили также повышенные риски для финансовой стабильности Белоруссии на фоне уязвимых позиций платежного баланса и бюджета. Отмечено также, что «существуют риски для стабильности финансовой системы, учитывая недавнюю повышенную конверсию резидентов в иностранную валюту и частичное изъятие депозитов из банков».

S&P прогнозирует падение ВВП Белоруссии на 3% при наличии «высокой политической неопределенности» — протестных выступлений по итогам президентской кампании 2020 года. В обзоре отмечено: «Белорусские институты слабы и имеют ограниченные системы сдержек и противовесов, поскольку власть была сосредоточена в руках президента Лукашенко в течение нескольких десятилетий».

Напомним, Александр Лукашенко придерживается официального прогноза роста на 2,8%. Совмин Белоруссии, летом заявлявший о возможности достижения обозначенного в президентских указах экономического роста, теперь заявляет о вероятности «нулевого роста».

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Также напомним, Белоруссия переживает очередной кризис, который, как обычно, не признаётся властями постсоветской республики. Евросоюз, США и их сателлиты ввели санкции в отношении официального Минска. Россия не только признала Лукашенко легитимным правителем, но предложила ему всестороннюю помощь — в том числе экономическую.