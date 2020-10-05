Бишкек, , 19:50 — REGNUM Министерство внутренних дел Киргизии обратилось к руководителям проигравших парламентские выборы партий с призывом распустить участвовавших в митинге сторонников по домам, чтобы избежать ненужных жертв.

В МВД подчеркивают, что ранее обращались к участникам акции протеста с аналогичным призывом, но те отказались подчиняться и начали массовые беспорядки — попытались сломать ворота Дома правительства и бросали камни в попытавшихся помешать им сотрудников правоохранительных органов.

В результате чего милиционеры были вынуждены разогнать их с применением спецсредств.

Милицейское ведомство подчеркивает, что в случае возникновения угрозы для здоровья граждан или других незаконных действий ответственность за противоправные действия митингующих ляжет на организаторов акции протеста, то есть на лидеров партий и их активных членов.