Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов к новым дебатам с президентом США Дональдом Трампом, если врачи гарантируют, что это безопасно, 5 октября сообщает агентство Reuters.

Джозеф Байден. Карикатура DonkeyHotey

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Прошлые дебаты, которые проходили 29 сентября в Огайо, явным образом закончились не в пользу Байдена. Трамп окрестил соперника «Сонным Джо», а Байден жаловался на «нападки» и требовал изменить правила следующей встречи.

Однако через несколько дней, 2 октября, у Трампа диагностировали коронавирус, и все последующие президентские дебаты оказались под вопросом. Президент США находится в госпитале и пока не вернулся в Белый дом.

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