Рим, , 19:38 — REGNUM В Службе гражданской обороны Италии в понедельник, 5 октября, был воссоздан оперативный штаб по вопросам противодействия распространению коронавируса.

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Штаб действовал во время весеннего пика эпидемии в марте-мае 2020 года, в том числе в те недели, когда в Италии действовал режим общенационального карантина.

На первом после повторного открытия заседании оперативного штаба обсуждались вопросы загруженность больниц и количества санитарного материала.

По данным на 5 октября, в Италии умерли 36 002 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 16 (днем ранее — на 18). Выздоровели 232 681 человек, за сутки этот показатель увеличился на 767 (днем ранее — на 697). Число подтвержденных носителей выросло на 2257 (днем ранее — на 2578). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 327 586.

В настоящее время заражены 58 903 человека — на 1474 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось почти в пять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.