Бишкек, , 19:30 — REGNUM В Бишкеке продолжаются столкновения меджу сторонниками проигравших партий и силовиками. Беспорядки охватили центральную часть города, в радиусе пары километров от Белого Дома. Канонада от взрывов светошумовых гранат слышна по всему городу, передает кореспондент ИА REGNUM.

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Участники беспорядков закидывают милиционеров камнями, те используют резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты.

Количество раненных растет, со стороны митингующих ранения получили более 20 человек, силовики — не менее пяти.

По свидетельству очевидцев сотовая связь и интернет работают с перебоями — это стандартная ситуация. Повторяющаяся во время всех столкновений в Киргизии.