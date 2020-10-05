Москва, , 18:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем его рождения. Глава государства позвонил имениннику 5 октября по телефону. В разговоре Путин также поздравил в его лице всех жителей Чечни с отмечаемым сегодня, 5 октября, Днем города Грозный.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рамзану Кадырову исполнилось 44 года. Он стал руководителем региона в 2007 году в возрасте 31 года. Городу Грозному сегодня исполнилось 202 года.

Владимир Путин поздравил грозненцев и во время онлайн-встречи с учителями и студентами педагогических вузов. После выступления учителя обществознания в математической школе города Грозного Алихана Динаева, который завоевал звание «Учитель года России» в 2018 году, президент обратился с поздравлениями к жителям Чечни и главе республики:

«Я воспользуюсь тем, что с Вами сегодня встречаемся и обсуждаем вопросы, связанные с образованием, для того чтобы поздравить всех жителей Грозного с Днем города, пожелать всего самого доброго, успехов, сегодня очень актуально, здоровья и благополучия. Сегодня имел возможность сказать об этом и Рамзану Ахматовичу, у него сегодня день рождения», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.