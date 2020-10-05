Баку, , 18:46 — REGNUM Для восстановления режима прекращения огня необходимы гарантии вывода вооруженных сил Армении из Нагорно-Карабахской Республики, подкрепленные международными посредниками, заявил 5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «ТРТ Хабер»

Ильхам Алиев President.az

По его словам, темой переговоров не может быть простое восстановление режима прекращения огня.

«У нас есть требования. Нам должны быть предоставлены очень серьезные гарантии, и международные посредники должны их подтвердить. В то же время нам должен быть предоставлен график вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий», — заявил Алиев.

Алиев отметил, что некоторые посредники хотят простого прекращения огня.

«Режим прекращения огня в силе с 1994 года, но почему за эти годы вопрос не был урегулирован? Нам должны быть названы конкретные даты — когда, из какого района они выйдут», — сказал азербайджанский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе с 27 сентября продолжаются бои с применением тяжелой артиллерии, РСЗО, беспилотников, танков и тактических ракетных комплексов. Азербайджанские войска атакуют армянские позиции, пытаясь занять территорию, утраченную ими в ряде военных конфликтов, продолжавшихся с конца 1980-х годов.

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