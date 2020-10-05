Баку, 5 октября 2020, 18:46 — REGNUM Для восстановления режима прекращения огня необходимы гарантии вывода вооруженных сил Армении из Нагорно-Карабахской Республики, подкрепленные международными посредниками, заявил 5 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «ТРТ Хабер»
По его словам, темой переговоров не может быть простое восстановление режима прекращения огня.
«У нас есть требования. Нам должны быть предоставлены очень серьезные гарантии, и международные посредники должны их подтвердить. В то же время нам должен быть предоставлен график вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий», — заявил Алиев.
Алиев отметил, что некоторые посредники хотят простого прекращения огня.
«Режим прекращения огня в силе с 1994 года, но почему за эти годы вопрос не был урегулирован? Нам должны быть названы конкретные даты — когда, из какого района они выйдут», — сказал азербайджанский президент.
Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе с 27 сентября продолжаются бои с применением тяжелой артиллерии, РСЗО, беспилотников, танков и тактических ракетных комплексов. Азербайджанские войска атакуют армянские позиции, пытаясь занять территорию, утраченную ими в ряде военных конфликтов, продолжавшихся с конца 1980-х годов.
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