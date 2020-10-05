Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Кандидат в президенты США Джо Байден популярнее действующего президента Дональда Трампа на целых 14%. Это следует из опроса, результаты которого 5 октября опубликованы The Wall Street Journal.

Дональд Трамп, Джо Байден и Барак Обама U.S. Marine Corps

Опрос с выборкой 800 избирателей проводился с 30 сентября по 1 октября. 53% респондентов намерены голосовать за Байдена, 39% — за Трампа. 55% опрошенных не одобряют деятельность Трампа на посту президента, только 43% — одобряют.

Другой опрос, опубликованный поллстером Ipsos — Reuters днём ранее, свидетельствует, что Трамп отстает от Байдена на 10%.

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