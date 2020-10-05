Минск, , 18:36 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается 5 октября в её Telegram-канале.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Как отмечается, в ходе встречи с представителями белорусской диаспоры в Берлине у Тихановской поинтересовались, с кем она «хотела бы встретиться как политик», на что она ответила:

«С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».

На вопрос о том, с кем Тихановская хочет увидеться не как политик, она ответила: «С Сергеем Тихановским».