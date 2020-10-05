Бишкек, , 18:28 — REGNUM Сотрудники ОМОНа разгоняют участников митинга сторонников проигравших парламентские выборы партий с улиц, прилегающих к главной площади Бишкека, передает корреспондент ИА REGNUM.

В результате применения силовиками спецсредств были ранены несколько протестующих. Среди них оказался бывший депутат республиканского парламента Жанар Акаев, он ранен резиновой пулей в ногу.

В настоящее время на главной площади столицы Киргизии, где ранее проходил митинг с участием около 6 тысяч человек, остаются несколько десятков милиционеров и люди, забирающие аудиооборудование, которое использовалось для выступления лидеров акции протеста.