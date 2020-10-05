Минск, , 18:18 — REGNUM Правоохранительными органами Белоруссии задержаны пятеро участников акции протеста 4 октября, подозреваемые в грубом нарушении общественного порядка. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

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По её словам, задержанные — молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет. В частности, двое из них подозреваются в повреждении водомёта, который милиция использовала против протестующих.

Согласно данным МВД, 27-летний житель Брестской области вырвал гидронасосы из водомёта, а 26-летний житель столицы забросал спецтехнику камнями.

Ещё двое молодых людей из Могилёва и Несвижа подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей в Окрестине, где, по утверждениям протестующих, осуществлялись пытки задержанных.

Напомним, в минувшее воскресенье, 4 октября, в Минске прошла очередная массовая акция протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов. По данным МВД Белоруссии, в ней приняли участие около 10 тысяч человек. Милиция применила против демонстрантов водомёты. При этом в сети появилось видео, на котором запечатлено, как пришедший в неисправность водомёт начал поливать водой самих силовиков. Всего в ходе воскресной акции было задержано более 300 человек.