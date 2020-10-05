Ставрополь, , 18:14 — REGNUM Владимир Васильев на посту главы Дагестана выполнил важнейшие задачи, поставленные главой государства за период трехлетнего руководства регионом: привел в порядок финансы, провел кадровую чистку в связке с региональным управлением ФСБ, стабилизировал внутриэлитные конфликты, заставил «серый» бизнес работать на государство, запустил реализацию национальных проектов. Основными поводами ухода Васильева послужили исчерпаемость потенциала и возраст, отметил политолог Сергей Кулагин в своем telegram-канале «Став-эксперт. Он добавил, что бывший глава республики заработал достаточно почетную пожизненную должность в качестве советника президента.

Сергей Меликов Kremlin.ru

«Назначение ставропольского сенатора и экс-полпреда в СКФО Сергея Меликова — это, прежде всего, сохранение стабилизации региона в условиях предстоящего трансфера власти, а также сдерживание амбиций определенных «сил» в преддверии проведения республиканских парламентских выборов и выборов в Госдуму РФ», — считает Кулагин.

Эксперт констатировал, что новому руководителю регион хорошо знаком. Однако в условиях изменения политической конфигурации в первое время ему придется нелегко, в частности — по направлению декриминализации.

«Основную ставку Меликов сделает на соратников из Росгвардии, также существует высокая вероятность, что действующий глава Дербента возглавит правительство республики при поддержке «серого» кардинала Кремля», — полагает политолог.

Он не исключил, что ожидаются значительные кадровые перестановки в правительстве республики и на местах.

«Дагестан — один из основных территориальных игроков на Каспии, и здесь Меликову придется активно отработать по направлению реализации Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне», — заключил Кулагин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года. В сентябре 2018 года парламентом республики он был избран руководителем региона. 5 октября текущего года президент России Владимир Путин принял отставку Васильева. В этот же день бывший глава Дагестана назначен советником главы государства.

Врио главы республики назначен генерал-полковник Сергей Меликов. В 2014 году после увольнения с военной службы он был назначен полномочным представителем президента России в СКФО. Спустя два года, в июле 2016 года, он был освобождён от должности полпреда и назначен первым заместителем директора — главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ (Росгвардии). В июне 2019 года подал рапорт об отставке. В сентябре того же года он стал сенатором от Ставропольского края.