Москва, , 18:06 — REGNUM Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан провели телефонные переговоры, сообщает 5 октября пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан Mid.ru

Основной темой разговора являлся конфликт в Нагорном Карабахе.

«В ходе беседы министры обстоятельно обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, высказали серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряжённости», — сообщается на сайте МИД России.

Было подчеркнуто значение согласованных действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, главы МИД затронули ситуацию вокруг блогера Навального.

Сергей Лавров указал на неприемлемость попыток политизировать этот скандал, а также подчеркнул, что Москва «до сих пор не получила ответа на переданный в Париж в рамках международного механизма по оказанию правовой помощи официальный запрос Генеральной прокуратуры России» по этому инциденту.

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