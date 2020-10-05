Бишкек, 5 октября 2020, 18:05 — REGNUM В Бишкеке сотрудники силовых структур разгоняют митинг сторонников партий, проигравших на парламентских выборах Киргизии, передает ИА REGNUM.
Помимо дубинок милиция использует светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы. Митингующие разбегаются от Белого дома.
Сообщается о раненых среди митингующих.
Ранее в митинге участвовали около 6 тысяч человек — сторонников 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо», «Ыйман Нуру». Все они проиграли на парламентских выборах, прошедших накануне, 4 октября.
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