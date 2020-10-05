Москва, , 18:01 — REGNUM Назначение врио главы Дагестана Сергея Меликова — это шаг, направленный на успокоение местных элит. Новый врио главы республики неплохо знает регион и устраивает многие местные кланы. Таким образом прокомментировал новое назначение в республике политолог Дмитрий Михайличенко в своем telegram-канале Scriptorium.

«Ушедший глава Владимир Васильев неплохо сделал свою работу, однако называть причиной отставки возраст или болезнь — слишком дипломатично», — отметил он.

Он добавил, что, по мнению ряда экспертов, Меликов ладит с элитами, которые пострадали от жёсткой руки Васильева.

«Курс на декриминализацию продолжится, методы и подходы будут корректироваться», — добавил Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года. В сентябре 2018 года парламентом республики он был избран руководителем региона. 5 октября текущего года президент России Владимир Путин принял отставку Васильева. В этот же день бывший глава Дагестана назначен советником главы государства.

Врио главы республики назначен генерал-полковник Сергей Меликов.