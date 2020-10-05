Бишкек, , 17:59 — REGNUM Слезоточивый газ применён силовиками Киргизии при разгоне протестующих, передаёт 5 октября корреспондент ИА REGNUM.

Также были применены резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие закидали правоохранителей камнями. В акции участвует несколько десятков человек, пытавшихся прорваться к зданию парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несогласная с предварительными итогами выборов в парламент Киргизии оппозиция вывела своих сторонников на улицы в центре Бишкека.

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