Москва, , 17:50 — REGNUM Российский истребитель Су-27 над акваторией Балтийского моря перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции и базовый патрульный самолет ВМС Германии, сообщает 5 октября Национальный центр управления обороной РФ.

Истребитель из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота был поднят в воздух после обнаружения двух воздушных объектов, шедших к границе России.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии и самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря», — указано в сообщении центра

После разворота иностранных самолетов-разведчиков от российской границы истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Российские военные подчеркивают, что нарушения госграницы РФ допущено не было.

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