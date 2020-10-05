Баку, 5 октября 2020, 17:26 — REGNUM В Нагорном Карабахе уничтожены три танка Вооруженных сил Армении, сообщает 5 октября министерство обороны Азербайджана.
По утверждению Баку, уничтожены три машины из состава 63-го танкового батальона ВС Армении.
«Уничтожены ещё три танка 63-го танкового батальона Вооруженных сил Армении», — указано в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, обострение боев в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября. Обе стороны активно применяют тяжёлое вооружение, несут потери и заявляют о больших потерях противника.
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