Москва, , 17:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал оценку деятельности Владимира Васильева на посту главы Дагестана. Российский лидер отметил, что политик многое сделал для развития республики и достойно выполнял свою работу.

Напомним, сегодня стало известно, что возглавивший Дагестан в октябре 2017 года Владимир Васильев ушел в отставку по собственному желанию. Владимир Путин принял его заявление и назначил врио главы региона Сергея Меликова. Сегодня же президент провел рабочую встречу с Васильевым и Меликовым, в ходе которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в Дагестане.

Читайте также: Глава Дагестана Васильев ушел в отставку

«Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно выполняли свой долг», — сказал Путин, обращаясь к Васильеву.

Сам экс-глава Дагестана назвал нынешнюю ситуация в регионе с одной стороны, стабильной, с другой — имеющей тенденцию к улучшению. По его словам, за последние годы в республике, в частности, сократилось количество коррупционных преступлений, бюджет вырос со 100 до 170 млрд рублей, улучшилось производство сельскохозяйственной продукции. Также, как отметил Васильев, увеличились расходы на водоснабжение и мелиорацию.