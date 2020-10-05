Баку, , 17:17 — REGNUM Армянская сторона обстреливает города Бейлаган и Агджабеди рядом с Нагорным Карабахом, сообщает 5 октября минобороны Азербайджана.

По утверждению военного ведомства, в этих городах есть раненые, но их количество и состояние не уточняется.

«В настоящее время армянские вооруженные силы обстреливают город Агджабеди, есть раненые», — указано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение боев в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября. Обе стороны активно применяют тяжёлое вооружение и несут потери.

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