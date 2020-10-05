Баку, 5 октября 2020, 17:17 — REGNUM Армянская сторона обстреливает города Бейлаган и Агджабеди рядом с Нагорным Карабахом, сообщает 5 октября минобороны Азербайджана.
По утверждению военного ведомства, в этих городах есть раненые, но их количество и состояние не уточняется.
«В настоящее время армянские вооруженные силы обстреливают город Агджабеди, есть раненые», — указано в сообщении ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, обострение боев в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября. Обе стороны активно применяют тяжёлое вооружение и несут потери.
Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян заявил о тяжелой ситуации на ряде участков фронта в Карабахе