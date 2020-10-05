Ново-Огарево, Московская область, , 17:05 — REGNUM Студенты старших курсов должны воспользоваться открывшейся возможностью работать в школах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами и студентами педагогических вузов.

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"Хотел бы обратиться к студентам старших курсов не только педагогических, но и других вузов: пожалуйста, приходите работать в школу. Ваше право вести уроки, кружки, секции теперь закреплено в законе», — заявил Путин.

«Уверен, что вы обязательно найдёте общий язык с детьми, завоюете авторитет и доверие, сами сможете поучиться у сильных наставников. Такая преемственность, взаимосвязь поколений обязательно послужит развитию всего российского образования», — подчеркнул он.