Ново-Огарево, Московская область, , 16:59 — REGNUM В населённых пунктах России необходимо создавать современные достойные условия для обучения детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами и студентами педагогических вузов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

"Речь идёт о необходимости создания и в городах, и в небольших населённых пунктах, сельской местности — везде — по-настоящему современных, достойных условий для обучения детей. И, конечно, для жизни и работы самих педагогов», — заявил Путин.

«В этой связи повторю: разговоры о закрытии школ, якобы о полном переходе в будущем на дистанционные форматы обучения являются несерьёзными. Потому что, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственно общение ученика и учителя — это то, что даёт высокое качество образования», — подчеркнул он.