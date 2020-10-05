Степанакерт, , 16:58 — REGNUM Вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики проводят временное и тактическое отступление, сообщил 5 октября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян на своей странице в Facebook.

По его утверждению, отступление проведено на некоторых участках фронта для избежания лишних потерь и для нанесения большего урона противнику.

Командование продолжает умело руководить боевыми действиями, и недалек день, когда оно заставит противника отступать, утверждает Погосян.

«Решение уже принято, мы не остановимся», — написал пресс-секретарь президента НКР.

Стоит отметить, что ранее в прямом эфире в Facebook выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который призвал демобилизовавшихся в течение последнего года военнослужащих, не подлежащих призыву, пойти на фронт добровольцами.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Карабахе продолжаются интенсивные бои с применением артиллерии, РСЗО, танков и беспилотников.

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