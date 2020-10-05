Красногорск, , 16:49 — REGNUM Решение о дополнительных федеральных выплатах классным руководителям было полностью оправданной мерой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами и студентами педагогических вузов.

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«Благодаря вашим усилиям, сохранили не только верность лучшим традициям, заветам ваших предшественников, наших выдающихся педагогов, но совершенно по-новому для всего общества сохранились и высокую миссию классного руководителя в формировании характера, умении прививать жизненные ценности для своих учеников», — заявил Путин.

«Я убеждён: решение о дополнительных федеральных выплатах классным руководителям — а мы его приняли ещё в начале года, — оно оказалось к стати, что называется. Было абсолютно обоснованным, верным и введено это правило заслуженно», — указал президент.