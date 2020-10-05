Минск, , 16:47 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель примет экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в качестве «ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции». Об этом 5 октября сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ангела Меркель Kremlin.ru

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Встреча Меркель и Тихановской запланирована на 6 октября в Берлине, сообщает «Интерфакс». Затем, 7 октября Светлану Тихановскую примет министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Тихановская в интервью Spiegel сообщила о намерении обсудить с Меркель перспективы посредничества Германии при начале переговоров между властями и оппозицией Белоруссии. Официальный Берлин не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом постсоветской республики. В пятницу, 2 октября, ЕС и Белоруссия заявили о взаимном применении санкций.

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Лукашенко при этом не теряет надежды не только восстановить, но и развивать прямые отношения с Германией. Об этом он сообщил в поздравлении немецкому президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю Дня германского единства. При этом, как сообщила пресс-служба президентьа Белоруссии, «Лукашенко подчеркнул, что очень рассчитывает на возобновление совместной работы по различным направлениям в период председательства ФРГ в Совете ЕС во второй половине 2020 года».

Напомним, ранее Ангела Меркель посетила российского оппозиционера Алексея Навального в немецкой больнице, куда он был доставлен спецрейсом из России в тяжёлом состоянии.