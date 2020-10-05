Киев, , 16:56 — REGNUM C 1 сентября 2021 года органы власти на Украине больше не будут иметь права требовать бумажные документы от граждан, сообщил сегодня, 5 октября, в ходе конференции вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр отметил, что это решение уже согласовано и с президентом Владимиром Зеленским, и с премьером Денисом Шмыгалем. Он подчеркнул, что данный шаг позволит Украине сделать «революционный прыжок» в своем развитии.

«Это то, что заставит государство быстрее трансформироваться, быстрее двигаться в сторону цифровизации… Если мы пройдем этот путь — а мы его пройдем — Украина в следующие два года станет наиболее диджитализированной страной, первым номером в мире с точки зрения цифровой трансформации», — заявил Федоров.

Вице-премьер отметил, что Украина уже сейчас «создает продукты №1 в мире», но не уточнил, что конкретно он имеет в виду.

Президент Зеленский, также выступавший на конференции, подтвердил, что 2021 год станет началом вхождения Украины в режим paperless.

«То есть — никаких больше бумаг, и это касается всех государственных органов. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг», — отметил он.

Зеленский заявил, что мобильным приложением «Дия» (действие — на русс.) с государственными услугами в настоящий момент уже пользуются 5 млн граждан Украины «и это уже точно начало новой реальности».

ИА REGNUM напоминает, что в мае на Украине случился масштабный скандал, когда персональные данные миллионов украинцев, предположительно из приложения «Дия», оказались в открытом доступе.