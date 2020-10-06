Пекин, , 02:28 — REGNUM Телефонные переговоры между китайским лидером Си Цзиньпином и новым главой японского правительства Ёсихидэ Сугой показали, что Токио нацелено на региональную повестку дня, в то время, как интересы Китая простираются гораздо дальше. Из чего это следует, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Возможно, что реакция Суга на приоритеты, перечисленные китайским лидером, была заужена принципиально, фокус внимания был перенесен Суга на подписание договоренностей в рамках Всеобъемлющего регионального экономического партнерства.

Но Китаю, скорее, требуется пауза для того, чтобы разобраться с идеологической стороной предлагаемой новой схемы регионального экономического взаимодействия. Почему же Япония не торопится поддержать Китай в поиске ответов на эти вопросы?

Читайте статью Владимира Павленко «О чем поговорили между собой Си Цзиньпин и Ёсихидэ Суга».