Ново-Огарево, Московская область, , 16:39 — REGNUM Российские школы эффективно организовали учебный процесс в период эпидемии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами и студентами педагогических вузов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

«Всё величие, значимость труда педагогов, так же как и медицинских работников, людей других жизненно важных для общества профессий, все мы в полной мере оценили в нелёгкий период эпидемии, особенно в месяцы жёстких вынужденных ограничительных мер», — заявил Путин.

«Я понимаю, что было очень сложно всем: и школьникам, и родителям, и учителям. Но вы сработали на отлично. Как одна команда», — указал он.