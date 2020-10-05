Ново-Огарево, Московская область, , 16:37 — REGNUM В России к учителям относились всегда с особым почтением, как и к представителям других жизненно важных для общества профессий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами и студентами педагогических вузов.

Учитель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу прежде всего поздравить с Днём учителя педагогов и студентов профильных вузов. Всех, кто выбрал для себя благородную, ответственную цель в жизни быть наставником, передавать свои знания, опыт. Помогать не потерять, а, наоборот, раскрыть талант, который заложен практически в каждом ребёнке», — заявил Путин.

«Служить для ребят примером, открывать для них абсолютно бесконечный мир с его непростыми вопросами. Воспитывать у подрастающего поколения уважение к памяти предков и любовь к России», — подчеркнул президент.

Он отметил, что во все времена в России к учителям «относились с особым почтением и уважением».

«Всё величие, значимость труда педагогов, так же как и медицинских работников, людей других жизненно важных для общества профессий, все мы в полной мере оценили в нелёгкий период эпидемии», — добавил Путин.