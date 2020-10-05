Москва, , 16:36 — REGNUM Генерал-полковник Сергей Меликов назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Васильев и Сергей Меликов Kremlin.ru

«Назначить Меликова Сергея Алимовича врио главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан», — сказано в документе, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Меликов сменил на посту главы Дагестана Владимира Васильева, который подал в отставку по собственному желанию. Сегодня же он был назначен советником президента России.

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Сергей Меликов родился в подмосковном городе Орехово-Зуево в сентябре 1965 года. Большую часть своей трудовой биографии он проработал в органах внутренних дел, принимал участие в первой чеченской антитеррористической кампании. В августе 2016 года ему было присвоено воинское звание генерал-полковник.

В мае 2014 года Меликов был уволен с военной службы и назначен полномочным представителем президента России в СКФО. Спустя два года, в июле 2016 года, он был освобождён от должности полпреда и назначен первым заместителем директора — главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ (Росгвардии). В июне 2019 года подал рапорт об отставке. В сентябре того же года стал сенатором от Ставропольского края.