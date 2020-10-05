Гаага, Нидерланды, , 16:21 — REGNUM Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова в кратчайшие сроки направить своих экспертов в Россию в рамках расследования инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщила 5 октября пресс-служба организации.

«ОЗХО 1 октября получила запрос от Российской Федерации о рассмотрении возможности отправки экспертов из Технического секретариата для сотрудничества с российскими специалистами. 2 октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос письмом на имя постоянного представителя России при ОЗХО», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что в письме Ариас также уведомил Москву о готовности Технического секретариата ОЗХО предоставить по запросу российской стороны экспертизу по делу Навального.

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