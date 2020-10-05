Киев, , 16:19 — REGNUM В настоящий момент можно на 80−85% гарантировать, что местные выборы на Украине пройдут 25 октября, как и планировалось, и их никто не будет переносить, заявил 5 октября украинский политолог Николай Спиридонов со ссылкой на свои источники.

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Эксперт отметил, что время от времени на Украине публично озвучивают версии о том, что выборы будут перенесены — «но это опять-таки попытка дезориентировать соперника».

«Власти пытаются запутать карты, постоянно держат интригу, будут ли выборы или нет. При этом в офисе президента точно знают, что выборы пройдут, но время от времени забрасывают в информационное пространство тезисы о том, что они могут быть перенесены», — отметил Спиридонов.

Также эксперт заявил, что есть инсайдерская информация о том, что уже после выборов, в ноябре-декабре, в стране вновь может быть введен максимально жесткий карантин, как это было в начале весны.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы должны пройти на Украине 25 октября. Ранее глава минздрава страны и главный санитарный врач допускали отмену или перенос выборов, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом к дню их проведения выйдет из-под контроля.

Также представители правительства подчеркивали, что общего жесткого карантина в стране точно не будет и власти продолжат действовать по т.н. «адаптивной» модели, когда каждому региону соответствует свой уровень ограничений.