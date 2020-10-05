Москва, , 16:20 — REGNUM Владимир Васильев, досрочно ушедший в отставку с поста главы Дагестана, назначен советником президента России. Указ об этом подписал глава государства Владимир Путин, сообщается 5 октября на сайте Кремля.

Владимир Путин и Владимир Васильев Kremlin.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент России принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева по собственному желанию. Врио руководителя региона назначен Сергей Меликов.

Напомним, в должности руководителя Дагестана Владимир Васильев проработал три года, начиная с 3 октября 2017 года. За время его работы в республике была проведена масштабная антикоррупционная работа, в ходе которой были вскрыты хищения денежных средств на миллионы рублей. В числе фигурантов уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий оказался ряд представителей органов власти, в том числе экс-глава правительства Абдусамад Гамидов.

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