Парамарибо, , 16:07 — REGNUM Посольство Индонезии в Парамарибо столице Суринама способствовало репатриации индонезийских граждан, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В общей сложности 29 индонезийских граждан, которые были репатриированы, были рабочими-мигрантами, которые работали в качестве членов экипажей в рыболовном секторе и рабочими в лесном секторе.

По данным посольства Индонезии в Парамарибо, 92 индонезийских гражданина вернулись на родину. Посольство Индонезии продолжит отслеживать и поддерживать общение с гражданами, обеспечивая защиту индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра финансов Индонезии Суахасил Назара заявил, что государство поощряет развитие региональных инициатив по развитию инфраструктуры, в том числе для поддержки перехода к эре цифровых технологий.

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