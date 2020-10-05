Москва, , 16:04 — REGNUM Руководители дипломатических ведомств России, США, Франции готовят совместное заявление в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил 5 октября глава МИД России Сергей Лавров.

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Он добавил, что нужно не только готовить заявления, но и думать о конкретных шагах, которые помогут прекратить кровопролитие в Карабахе и вернуть ситуацию в русло переговоров. Россия контактирует по вопросу Карабаха с Арменией и Азербайджаном, а также в том числе с Турцией и Ираном.

Лавров уточнил, что обсуждал карабахский конфликт в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом, а также назвал «сильным» заявление президентов России, Франции и США — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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