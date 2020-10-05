Москва, , 15:55 — REGNUM Односторонние условия США, предложенные для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), не учитывают интересы России. Это означает «смерть» соглашения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 октября.

Глава МИД с сожалением указал на тенденцию, которая складывается с международными соглашениями с участием США. Соединённые Штаты вышли из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека, других соглашений, и теперь «умрёт последний договор о СНВ».

Выставленные Вашингтоном условия абсолютно односторонние, совершенно не учитывают интересов России и опыта многих десятилетий, когда контроль над вооружениями приветствовали все страны мира, пояснил Лавров.

Он предположил, что затем США заявят о выходе из Всемирной торговой организации, к работе которой они также предъявляют претензии.

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