Анкара, , 15:45 — REGNUM В рамках механизма, призванного разрешить конфликт Турции и Греции вокруг принадлежности континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, создана круглосуточная горячая линия. Об этом 5 октября сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

По словам Столтенберга, НАТО создало механизм, который призван разрешить данный конфликт и уменьшить риск возникновения инцидентов в указанном регионе.

«Он включает в себя создание защищенной горячей линии между Грецией и Турцией, которая работает круглосуточно», — заявил генсек НАТО и добавил, что в альянсе приветствуют усилия обеих стран по разрешению данного спора дипломатическим путем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен сложившейся в Нагорном Карабахе ситуацией и призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня.