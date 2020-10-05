Джакарта, , 15:41 — REGNUM Заместитель министра финансов Индонезии Суахасил Назара заявил, что государство поощряет развитие региональных инициатив по развитию инфраструктуры, в том числе для поддержки перехода к эре цифровых технологий, сообщает Antara.

«Приоритет Индонезии состоит в том, чтобы стимулировать развитие инфраструктуры для облегчения экономической деятельности во время пандемии», — заявил замминистра финансов в Джакарте.

Индонезия настаивает на устойчивом финансировании в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), потому что эта инициатива рассматривается как один из двигателей восстановления экономики в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Индонезии Сри Мульяни попросила страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) расширить сотрудничество для преодоления последствий пандемии.

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